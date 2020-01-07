شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود وادى يتعادل للمصرى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى والإنتاج الحربى بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شىء أحرزه باسم مرسى فى الدقيقة 37 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى.

نجح محمود وادى مهاجم المصرى من إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الإنتاج الحربى فى الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس في إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى.

تقدم الإنتاج بالهدف الأول فى الدقيقة 37 عن طريق باسم مرسى من خطأ فادح لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى معلنا عن هدف السبق للعجلات الحربية.

استحوذ لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى ، واعتمد لاعبو العجلات الحربية على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة حتى استطاع باسم مرسى إحراز هدف السبق فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وضمت تشكيلة المصرى البورسعيدى كلا من :

Advertisements

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد جابر - سعيدو سينبوري – كريم العراقى.

الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق.

الهجوم: محمود وادي – أحمد ياسر .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.