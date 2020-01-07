شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتقدم على المصرى بهدف مرسى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى والإنتاج الحربى بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شىء أحرزه باسم مرسى فى الدقيقة 37 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى.

جاء الهدف من خطأ فادح لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى معلنًا عن هدف السبق للعجلات الحربية.

استحوذ لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، واعتمد لاعبو العجلات الحربية على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة حتى استطاع باسم مرسى إحراز هدف السبق فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وضمت تشكيلة المصرى البورسعيدى كلاً من:

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد جابر - سعيدو سينبوري – كريم العراقى.

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الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق.

الهجوم: محمود وادي – أحمد ياسر .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويسعى فريق الإنتاج إلى تحقيق الفوز لإيقاف خسارة النقاط بعد التعادل السلبى مع الجونة فى الظهور الأخير بالدورى، بينما يطمح فريق المصرى فى مواصلة سلسة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف".

بينما طالب إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، لاعبيه بمواصلة وتيرة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الإنتاج مكون من: أحمد مسعود - عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد - فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق - محمود وادي - أحمد ياسر.