وسط غياب الممتاز.. مرتضى يعلن 6 قرارات ثورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرارات الجمعية العمومية التي أقيمت بمقر النادي اليوم الثلاثاء، في الجلسة الثانية التي شهدت حضورا كبيرا من ممثلي الأندية ومراكز الشباب، وسط غياب ممثلي الدوري الممتاز.

وجاءت القرارت وفقا للموقع الرسمي للزمالك على النحو التالي:

– المطالبة باقامة دعوة لجمعية عمومية غير عادية لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم التي سيتم إعدادها من الجمعية العمومية.

– تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية لجمع التفويضات من كل الأندية لبدء تنفيذ المطالب الخاصة باللوائح.

– تعديل لائحة الاتحاد والمسابقات وكل اللوائح الخاصة بلجان اتحاد الكرة.

– إبطال قرارات اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد (الباطلة) بشأن نظام مسابقة كأس مصر 2019-2020 والقسمين الثاني والثالث وما طرأ من قرارات تخالف لائحة النظام الأساسي.

– إبطال قرار اللجنة بشأن أي قرار للجنة المسابقات ولجنة الانضباط والأخلاق على مجالس إدارات الأندية وما ترتب عليها من قرارات.

– تحديد موعد 14 يناير بحد أقصى لجمع التفويضات من كل أندية الأقسام المختلفة وإخطار مسئولي الأندية التي لم تحضر جلسة اليوم.

"لن ننتظر إعلان إفلاسنا"

أكد طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي، أنه سيتم عمل لائحة موحدة لخدمة الكرة المصرية وخدمة كل الأندية بالدرجة الثانية والثالثة والرابعة، موضحا أن الغرض من وجود الاحتراف في الكرة المصرية لم يأت بثماره.

وأضاف السيد خلال اجتماع الأندية: "لا يوجد ناد يقوم بتغطية نفقاته ونفقات الاحتراف، كما أن اتحاد الكرة لم يوفر أي شيء للأندية، يجب أن يكون هناك رعاة وجماهير وعمل لائحة من أجل الكرة المصرية".

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وأتم: "أندية المحافظات لن تنتظر حتى تعلن إفلاسها، حيث ان الاتجاه يسير لمحو آثار تلك الأندية لتختفي تمامًا، رغم أنها أندية تريد خدمة الكرة المصرية، والفيفا طلب لائحة منفصلة عن الدوري الممتاز لبقية الدوريات".

"دفعنا الثمن بعد نكسة أمم أفريقيا"

أكد عاصم مرشد، رئيس نادي كوم حمادة، أن الأندية دفعت الثمن بعد كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وقال مرشد خلال الاجتماع: "دفعنا ثمن كل الأحداث بعد نكسة أمم إفريقيا ودفعنا فاتورة سلبيات اتحاد الكرة، اشتكينا للوزير بأن الأندية الصغيرة ليس لديها إمكانات وتنفق على نفسها وقانون الرياضة ولائحة اتحاد الكرة به مخالفات".

وأضاف: "قمنا بإيصال الصورة للوزير وأعددنا لائحة محترمة لنصل للجميع رسالة بأن الأندية الصغيرة والمراكز هم القاعدة العريضة للكرة المصرية، كرة القدم هي قضية أمن قومي والشعب المصري مرتبط بكرة القدم".

وأتم قائلا: "الأندية سيصل صوتها لكل المسؤولين والإعلاميين بأن الأندية الصغيرة تعاني ولا نجد أي استثمار، البعض يريد القضاء على الأندية الشعبية بداعي الاستثمار".

"هناك مجزرة"

كشف هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، أن هناك قرارات سيادية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأوليمبي بتعظيم دور الجمعية العمومية للاتحادات.

وقال هرماس: "هناك مجزرة في القسمين الثاني والثالث بتصعيد 3 أندية فقط، ما يحدث في المسابقات كارثة، نحن من أسوا 12 دولة في إدارة الرياضة على مستوى العالم".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يوفق أوضاعه، وفقًا للقانون، هناك مخالفة دستورية وقانونية في وجود اتحاد الكرة الحالي، ولم يؤد المطلوب منه، والدليل ما حدث في بطولة أمم أفريقيا".

وأتم: "الفيفا طلب تعديل لائحة النظام الأساسي، وهذا أمر غير مقبول وهذا دورنا كجمعية عمومية، أين تعظيم دور الجمعية العمومية وفقا للقانون؟ الميثاق الأوليمبي يؤكد هذا الأمر".