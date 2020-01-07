المصري يعرقل الإنتاج بتعادل مثير في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: خطف فريق المصري تعادلا مثيرا من الإنتاج الحربي، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بالدوري. وتقدم فريق الإنتاج الحربي بالهدف الأول عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتاج. وفي الشوط الثاني، تمكن فريق المصري من إدراك التعادل في الدقيقة 52 عن طريق محمود وادي. وبتبك النتيجة وصل فريق الإنتاج الحربي للنقطة 17 ليتساوى مع سموحة صاحب المركز الخامس، وعلى الجانب الأخر وصل رصيد المصري إلى 15 نقطة بالتساوي مع فريق إنبي.

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