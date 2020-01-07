مرتضى منصور يجدد رفضه خوض السوبر في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

تمسك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بموقفه الرافض لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، بعدما أعلن الكاف إقامة المباراة يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيخوض الزمالك بطولة كأس السوبر لهذا العام مع الترجي، بعد أن توُجَ فريق القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية الإفريقية وتُوج الترجي بدوري أبطال إفريقيا.

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وقال مرتضى، في تصريحات نقلها مراسل الخليج 365: "الاتحاد الإفريقي أبلغني اليوم بأن لقاء السوبر سيقام في قطر، لكن ردي جاء بأن هذه البلد تصدر الإرهاب لبلدي وأرفض اللعب هناك".

وأضاف: "ليس لدي مشكلة حتى لو أقيمت المباراة في تونس، هل قامت قطر بشراء الاتحاد الإفريقي بكأس العالم 2022؟"

يُذكر أن النسخة الماضية من كأس السوبر أقيمت في دولة قطر بين الترجي التونسي والرجاء المغربي وتمكن الأخير من الفوز باللقب.