مصدر يكشف لمصراوي موقف مروان محسن من مواجهة الأهلي وبلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مقرب من مروان محسن مهاجم الأهلي، عن جاهزية اللاعب لمواجهة فريقه المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.
ويحل الأهلي ضيفا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، مساء السبت المقبل 11 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأشعة التي خضع لها مروان اثبتت جاهزيته للتواجد مع بعثة الأهلي المسافرة لمواجهة بلاتينيوم.
وكان محسن قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في فوز الأهلي على نادي مصر بثلاثة أهداف لهدف، في الدوري، وسجل هدفين قبل خروجه مصابا.
واوضحت الأشعة، ان اصابة مروان عبارة عن تورم في وجه القدم ولا يوجد إصابة خطيرة تمنعه من المشاركة مع الأهلي أمام بلاتينيوم.
وأشار إلى أن طبيب الأهلي تواصل مع مروان مسحن، مؤكدا له جاهزيته الطبيبة للتواجد مع الفريق أمام بلاتينيوم، وفي انتظار قرار الجهاز الفني لحسم موقفه من المشاركة في المباراة.
ويتساوى الأهلي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في عدد النقاط بالمجموعة ولكل فريق 6 نقاط، بينما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير بدون نقاط.
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