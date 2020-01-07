مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل العرض التركي للتعاقد مع محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أكد مصدر مقرب من المدافع الدولي محمود علاء نجم نادي الزمالك لمصراوي، حصول اللاعب على عرض رسمي من نادي سيفاس سبور متصدر الدوري التركي. وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال اجتماعه مع عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وصول عرضاً تركياً دون الإفصاح عن هويته. Advertisements وأكد رئيس نادي الزمالك أن العرض التركي مرفوض لأسباب سياسية، مشيراً إلى خوفه من "تجنيس" مدافع الزمالك في تركيا. ونجح الزمالك مؤخراً في تصحيح أوضاعه ببطولة الدوري المصري الممتاز وحقق انتصارين متتاليين على أسون وطنطا ليقفز للمركز الثالث في جدول الترتيب. ويسعى الفريق الأبيض لاستكمال مسيرته مدعوماً بكل لاعبيه ومن بينهم محمود علاء حتى يتمكن الزمالك من المنافسة على بطولة الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.

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