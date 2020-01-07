مرتضى مهاجمًا اللجنة الخماسية: لا علاقة لهم بالكرة.. وسأطلب 100 مليون جنيه تعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع مندوبي 64 نادي ومركز شباب، اليوم الثلاثاء، لتفويضه لإتخاذ عدد من الخطوات ضد لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري.

وأكد مرتضى منصور في حديثه بعد اجتماعه مع مندوبي الأندية، بتواجد مراسل الخليج 365، أن لجنة إدارة اتحاد الكرة غير قانونية، مما يُبطل القرارات التي تتخذها.

وقال رئيس الزمالك: "أحصل على حقوقي بنفسي، لا رغبة لي في منصب داخل اتحاد الكرة، أبحث عن حقي وحق الجمعية العمومية، لم أجد شخص حقيقي مسؤول في اتحاد الكرة، من هم المسؤولين عنه؟".

وأكمل: "من يتواجدون في لجنة إدارة اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات لا علاقة لهم بكرة القدم في مصر، وسأقوم برفع قضية تعويض بقيمة 100 مليون جنيه بعد قرار منعي من دخول الملاعب".

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وأضاف: "ما هي الشرعية القانونية للجنة الخماسية التي تعد غير قانونية، كفاكم تعالي على الأندية التي تريدون استبعادها والتي أخرجت لاعبين مثل محمد صلاح".

وأوضح: "هاني أبو ريدة هو من قام بتعيين اللجنة الخماسية وترشيحها لوزير الرياضة، وأحمد مجاهد هو من يقوم بإدارتها من أحد مطاعم الأسماك".

واختتم: "الأندية فوضتني لعقد جمعية عمومية غير عادية وانتظر باقي الأندية التي لم ترسل خطابات، لأن اللجنة لم تقم بأي إنجاز حتى الآن".

وطرح رئيس الزمالك بنود التفويض الذي أقرها في اجتماعه مع رؤوساء الأندية، والتي شملت إعداد لوائح اتحاد الكرة ولجانه، إبطال قرارات اللجنة الخماسية ومنها مسابقة كأس مصر وإبطال قرارها بتعيين لجنة للانضباط والأخلاق.

وقام رئيس الزمالك بعمل تصويت للأندية الحاضرة على البنود التي تم طرحخا، حيث أبدى جميع الحاضرين موافقتهم.