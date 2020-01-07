الجونة يخطف تعادلًا مثيرًا من أسوان في مباراة ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة اسوان والجونة، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

اسوان تقدم بالهدف الأول عن طريق محمد الصباحي في الدقيقة 15 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسب لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 61 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لصالح اسوان لكن الصباحي اهدرها، ليمنح الجونة فرصة للتعادل.

Advertisements

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة في المباراة ولكن هذه المرة لصالح فريق الجونة، الذي سددخا بنجاح اللاعب أحمد حمدي.

وشهدت المباراة حالة طرد لحسام غالي، مدير الكرة بفريق الجونة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، بسبب الاعتراض بطريقة غير لائقة على أحد قرارت الحكم.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى النقطة الـ12 بالمركز الثاني عشر، بينما رفع أسوان رصيده إلى النقطة الثامنة بالمركز السابع عشر.