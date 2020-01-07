مرتضى و64 ناديا يهاجمون اللجنة الخماسية: وجوها مخالف للدستور والقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

اجتمع ممثلي 64 ناديا ومركز شباب، من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة، بمقر نادي الزمالك، بدعوة من مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وتناقش الأندية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وقال عاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة، خلال الاجتماع، إنه تم مخالفة قانون الرياضة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بعد ما وصفه بـ"نكسة بطولة الأمم الإفريقية".، مضيفا: "الأندية مطحونة والوزير وعدنا بالاجتماع يوم الإثنين في وجوده".

أما طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي فقال: "سنعمل لائحة موحدة لخدمة الكرة المصرية وخدمة كل الأندية بالدرجة الثانية والثالثة والرابعة، الغرض منها تطبيق الاحتراف".

وأكمل: "لا نجد نادي يقوم بتغطية نفقاته ونفقات الاحتراف، واتحاد الكرة لم يوفر لنا أي شئ، ويجب أن يكون هناك رعاه وجماهير وعمل لائحة من أجل الكرة المصرية".

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واختتم": "أندية المحافظات لن ننتظر حتى تنتهي تلك الأندية، والاتجاه يسير لمحو أثار تلك الأندية، رغم أننا أندية تريد خدمة الكرة المصرية .. الفيفا طلب لائحة منفصلة عن الدوري الممتاز لبقية الدوريات".

فيما ناشد هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، الأندية للتكاتف والتصدي للقرارات السيادية، بعد إلغاء اللجنة الخماسية للجمعية العمومية، واصفا ذلك بالـ"التهريج"، مضيفا أن اتحاد الكرة لم يوفق أوضاعه ولوائحه.

وأكمل: "نحن من أسوأ 12 دولة في إدارة الرياضة في العالم بسبب هاني أبو ريدة".

وأضاف: "هناك قرارات سيادية من الاتحاد الدولي والنصاب الأوليمبي بتعظيم دور الجمعية العمومية، نحن الجمعية العمومية!، والفيفا طلب تعديل لائحة النظام الأساسي وهذا أمر غير مقبول، لأن هذا دورنا كجمعية عمومية.

واختتم: "هناك مجزرة في القسم الثاني والثالث بتصعيد ٣ أندية فقط وما يحدث في المسابقات كارثة، اتحاد الكرة لم يوفق أوضاعه ووفق القانون هناك مخالفة دستورية وقانونية في وجود اتحاد الكرة الحالي ولم يؤدي المطلوب منه والدليل ما حدث في أمم إفريقيا وكأس العالم".