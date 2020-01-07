التعادل يحسم مواجهة المصري والإنتاج الحربي

حسم التعادل الايجابي مواجهة المصري والانتاج الحربي، لهدف لكلا الفريقين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ12من الدوري الممتاز . سجل اهداف اللقاء باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي في الدقيقة 37، وتعادل للمصري في الدقيقة 52 عن طريق محمود وادي. وبهذه النتيجة يحصد فريق المصري 15 يحتل بها المركز الثامن بينما يرتفع رصيد الانتاج الحربي النقطة السابعه عشر يحتل بها المركز السادس. في الدقيقة 52 من احدث الشوط الثاني تعادل المصري بعدما ارسل طقطق مفتاح كرة عرضية لمحمود وادي، الذي قام بكرة رأسية Advertisements من وضع طائر تمر على يمين الحارس داخل الشباك. من وضع طائر تمر على يمين الحارس داخل الشباك. وفي الدقيقة 71 تشهد تسديد قوية لفريق المصري عن طريق اللاعب طقطق مفتاح لكن الكرة تمر بجوار المرمي. وفي الدقيقة 82 شهدت احتساب الحكم خطأ لصالح الإنتاج الحربي من مسافة قريبة من منطقة جزاء المصري، أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس أحمد مسعود بسهولة.



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