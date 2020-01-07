تعرف على أبرز محطات الراحل خميس العويران

سادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الرياضي الكروي بالسعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة خميس العويران، لاعب المنتخب السعودي، وذلك إثر أصابته بأزمة صحية منذ عدة أشهر، أنتهت بوفاته في إحدي المستشفيات بالمملكة صباح اليوم .

ودشن رواد موقع التواصل، هاشتاج بتويتر تحت عنوان:" خميس العويران في ذمة الله"، مع عبارات وداعية من قبل جماهير الهلال واتحاد جدة السعودي، حيث أنه كان من اللاعيبة التي نالت إرتباط جماهيري جيد.

ترصد "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن الراحل خميس العويران خلال مسيرته الكروية التي شهدت الكثير من الأحداث الهامة كلاعب للمنتخب السعودي، وكمحترف في أندية الدرجة الأولى من الدوري.

- ولد اللاعب عام 1973 وتوفي اليوم عن عمر يناهز 47 عاماً.

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- بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الهلال السعودي، واستمر بالنادي منذ عام 1987 وحتى العام 2001 أي ما يناهز 14 عاماً، حقق خلالها العديد

من الإنجازات مع الفريق.

- انتقل اللاعب إلى نادي الاتحاد عام 2001، وظل مع الفريق حتى عام 2007 حين قرر الاعتزال بشكل نهائي.

- لعب العويران بقميص المنتخب السعودي لـ 10 سنوات، ما بين 1995 وحتى 2004 حقق خلالها العديد من البطولات مع الفريق، من أبرزها كأس أسيا عام 1996.

- تعرض العويران خلال الفترات السابقة لأزمة صحية، اخضعته لجراحة إزالة ورم خبيث، بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، واليوم وبعد أزمة صحية جديدة استمرت مع العويران لعدة أشهر، وفيته المنية تاركا بصمة رياضية في أذهان الوطن العربي.