خالد قرني مدربًا لمنتخب تونس لرفع الأثقال

وقع المدرب الأوليمبي خالد قرني مدرب منتخب مصر سابقاً عقد لمدة عام قابل للتجديد لقيادة منتخب تونس لرفع الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 المقبلة. الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 المقبلة. ويملك المدرب المصري تاريخًا كبيرًا مع منتخب مصر حيث حقق معه 6 ميداليات أوليمبية للكبار في لندن وريو ونانجينج في الصين للشباب وميدالية أوليمبية مع منتخب 6 ميداليات أوليمبية للكبار في لندن وريو ونانجينج في الصين للشباب وميدالية أوليمبية مع منتخب السعودية تحققت في عهد المدرب أفضل فترات رفع الأثقال المصرية من ميداليات عالمية وأوليمبية.

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