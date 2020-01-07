شاهد.. بث مباشر لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي جودة عالية

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الهلال والأهلي والتي يستضيفها ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والأهلي

يكون موعد مباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

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ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم الثلاثاء عبر قناتي KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح وKSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

ويدخل الهلال المباراة المرتقبة وهو في وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 24

نقطة، حيث تمكن من تصحيح أوضاعه بعد العودة للمنافسات المحلية، فبعد ان أدرك التعادل أمام الحزم بهدف لمثله، انتفض أمام العدالة بسباعية مقابل لاشيء، ليسير بثبات نحو استعادة مكانته وخطفه من النصر، الذي استغل غياب جاره واعتلى الصدارة برصيد 29 نقطة.

بينما يأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في العودة إلى سكة الانتصارات التي ضل عنها في الجولة 13 عندما خسر بهدف دون رد أمام الشباب، وتجمد رصيده النقطي عند 23 نقطة، يحتل بهم المركز الرابع.