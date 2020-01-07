شاهد..بث مباشر لحفل أفضل لاعب في أفريقيا

تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة العالمية والقارة السمراء إلى حفل أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، اليوم الذي سيقام في مدينة سهل حشيش، بالغردقة.

ويقام الحفل في تمام التاسعة مساء اليوم على مسرح عائم بحضور العديد من الأساطير والنجوم في الكرة

الأفريقية والعالمية.

وترشح كلا من: محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك وانيس البدري لاعب الترجي

التونسي ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.

ويعد ماني الأقرب لحصد الجائزة لهذا العام، لأول مرة في مسيرته الكروية ، منذ ترشحه لأول مرة في عام 2016 والذي توج بها النجم الجزائري رياض محرز، وهو يترشح في كل عام للجائزة، وحصد صلاح الجائزة في العاميين الماضيين، وجاء ماني في الوصافة.