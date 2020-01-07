أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الإسماعيلي في مباراة الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل دونجا Advertisements خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - إبراهيم حسن - عبد الله بكري - عمر العيوني - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور وخرج من قائمة المباراة في هذه المواجهة، لاعب الوسط الشاب محمود حمادة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن تشكيل مواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.