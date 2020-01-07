مواقع التواصل تقيم سرادق عزاء لوفاة اللاعب السعودي خميس العويران

تصدر خميس العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، ولاعب الهلال واتحاد جدة، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك بعد ما وفيته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 46 عامًا بعد صراع مرير مع المرض.

ودشن رواد موقع التواصل، هاشتاج بتويتر تحت عنوان:" خميس العويران في ذمة الله"، مع عبارات وداعية من قبل جماهير الهلال واتحاد جدة السعودي، حيث أنه كان من اللاعيبة التي نالت إرتباط جماهيري جيد.

ونصب رواد مواقع التواصل الإجتماعي السعوديين، سرادق عزاء عبر صفحاتهم، حزنًا علي فقدان لاعب الكرة السعودي،

خميس العويران، سائلين المولي عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته .

Advertisements

وحمل العويران الوان المنتخب السعودي في أكثر من مئة مباراة دولية فتوّج بلقب كأس آسيا 1996، وكان ضمن تشكيلة الاخضر في مونديالي 1998 و2002.

كان الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، قد وجه المسئولين بتقديم الدعم الكافي للعويران خلال أزمته المرضية، موصيًا بعلاجه خارج المملكة .