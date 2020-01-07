بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة ديربي السعودية بين الهلال وأهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء 7-1-2020، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
المباراة ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، منذ تاريخ 12-12-2019 بسبب انشغال الهلال بمشاركته في كأس العالم للأندية 2019 الذي أنهاه في المرتبة الرابعة بعد السقوط بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.
يدخل الهلال هذه المباراة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، متأخرًا عن النصر المتصدر بخمس نقاط، لكن النصر لعب 13 مباراة.
أما أهلي جدة تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، فيحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز لاقتحام المنافسة أمام النصر ولخطف المركز الثاني من الهلال.
الهلال 0-0 أهلي جدة
???? ستاد جامعة الملك سعود (الرياض)
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- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث مباراة الهلال وأهلي جدة. البث يتضمن أهم الأحداث ولمحات فنية + البطاقات + التغييرات.
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- ???? مساء الخير على كل محبي الهلال وأهلي جدة، سيكون معكم “محمود ماهر” لتغطية هذا اللقاء من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ???? قبل أي شيء نود أن ننعي اللاعب السعودي الراحل “خميس العويران” الذي توفاه الله قبل ساعات قليلة من المباراة بعد صراع طويل مع المرض. البقاء لله والله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.
- ???? جمهور الهلال تفاعل مع رحيل خميس العويران قبل بدء المباراة وقام بإشهار لافتة في المدرجات كتب عليها “رحمك الله يا خميس”.
- بعد قليل تأتيكم التشكيلتين.
- ???? تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – محمد البريك – عبد الله الحافظ – جحفلي – ياسر الشهري – سلمان الفرج – محمد كنو – كوليار – كارييو – سالم الدوسري – بافتيمبي جوميس.
- تشكيلة أهلي جدة اليوم: ياسر المسيليم – لوكاس ليما – محمد الفتيل – يزيد البكر – يوسف بلايلي – إلفيس ساريتش – سوزا – عبد الفتاح عسيري – دجانيني – عمر السومة.
- 1″ صافرة بداية المباراة الآن..نتمنى لكم متابعة ممتعة معنا.
- 2″ الهلال في اليسار بالزي الأزرق التقليدي، والأهلي في اليمين بالزي الأبيض
- 5″ عمر السومة يخرج من منطقة جزاء الهلال ويذهب على الجهة اليمنى ييمرر عرضية لكن لا أحد داخل المنطقة ليتابع العرضية الجميلة..بعيدة لركلة مرمى.
- 12″ هناك تركيز واضح من أهلي جدة على الجهة اليسرى عند الهلال.. الهجمات مستمرة من هناك، وعبد الله العسيري يحاول المرور في أكثر من لقطة.
- 20″ جس النبض انتهى..تحركت المباراة..توقعوا هدف في أي وقت الان في ظل تحرر جميع اللاعبين من الضغوطات.
- 21″ الأفضلية الميدانية للأهلي أكثر، الانتشار أفضل،، الهلال يريد أن يلدغ من مرتدة..
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