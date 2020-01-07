بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة ديربي السعودية بين الهلال وأهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء 7-1-2020، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، منذ تاريخ 12-12-2019 بسبب انشغال الهلال بمشاركته في كأس العالم للأندية 2019 الذي أنهاه في المرتبة الرابعة بعد السقوط بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

يدخل الهلال هذه المباراة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، متأخرًا عن النصر المتصدر بخمس نقاط، لكن النصر لعب 13 مباراة.

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أما أهلي جدة تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، فيحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز لاقتحام المنافسة أمام النصر ولخطف المركز الثاني من الهلال.

الهلال 0-0 أهلي جدة

???? ستاد جامعة الملك سعود (الرياض)

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