رسميًا | بطل البريميرليج يلتحق بصفوف أستون فيلا

أعلن أستون فيلا المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء ضم داني درينكووتر لاعب منتخب إنجلترا السابق على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم.

وأمضى لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً، الذي فاز بالدوري مع ليستر سيتي في 2016 وأنتقل إلى تشيلسي في 2017، النصف الأول من الموسم معارا إلى بيرنلي بعدما خرج من الحسابات في ستامفورد بريدج.

وقال دين سميث مدرب فيلا “داني كان عضوا أساسياً في تشكيلة ليستر سيتي الفائزة بالدوري ومثل المنتخب الإنجليزي ويمتلك خبرة واسعة”.

ويحتل فيلا المركز 17 في الدوري ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط وابتليت تشكيلته بالإصابات في الفترة الأخيرة.

وجون تيري قائد تشيلسي السابق هو مساعد سميث وأعار النادي اللندني هدافه الحالي تامي أبراهام إلى فيلا الموسم الماضي.

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وشارك درينكووتر في ثلاث مباريات مع إنجلترا آخرها في 2016. ولعب مباراتين فقط مع بيرنلي هذا الموسم بعد إصابته في أربطة الكاحل في مشاجرة خارج ملهى ليلي.

كما وجهت اتهامات للاعب بالقيادة تحت تأثير الكحول في أبريل نيسان من العام الماضي أثناء وجوده في تشيلسي وقال المدرب وقتها ماوريتسيو ساري إن لاعب الوسط ليس له مكان في النادي ولا يناسب أسلوب لعبه.

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