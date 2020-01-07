حرفية ريال مدريد في التفاوض تُمكنه من جوهرة برازيلية جديدة

اقترب ريال مدريد من إتمام تعاقده مع الموهبة البرازيلية الشابة “رينيير جيسوس كارفاليو” من فلامنجو البرازيلي بعد صراع شرس مع الثلاثي “باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول”.

وعلى الرغم من وجود شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو في عقد اللاعب مع ناديه إلا أن إدارة ريال مدريد نجحت في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي فلامنجو، ينص على دفع 30 مليونًا فقط بالإضافة إلى بعض الشروط التي سوف تلزم النادي الملكي بدفع المزيد من الأموال في حال نجح رينيير جيسوس كارفاليو داخل أسوار ملعب سانتياجو برنابيو.

وسينتظر ريال مدريد حتى يوم 18 يناير حتى يتمم اللاعب عامه الـ 18 لإعلان الصفقة، بهدف تجنب الوقوع في مشكلة مع الفيفا نظراً لعدم بلوغ اللاعب للسن القانوني.

يُعد رينير جيسوس من أكثر اللاعبين الواعدين في البرازيل حيث يلعب مع الفئات الصغرى لفريقه فلامنجو ولم يمنعه ذلك من خوض عدة مباريات مع الفريق الأول.

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ويخوض اللاعب حالياً بطولة كوبا أمريكا تحت 23 سنة في باراجواي، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وستكون هذه البطولة فرصة بالنسبة لصغار السامبا للدفاع عن الميدالية الذهبية التي فازوا بها في أولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016.

وفي ظل الساسية التي ينتهجها ريال مدريد في تعاقداته خلال الفترة الماضية فإن عشاق النادي على موعد مع جيل ذهبي جديد يضم خيرة المواهب التي تتراوح أعمارهم من بين 18 إلى 21 سنة، وأبرزهم صانع الألعاب المعار الى صفوف ريال سوسيداد “مارتن أوديجارد”، والحارس المعار إلى بلد الوليد “أندري لونين” والرواق المعار الى بوروسيا دورتموند “أشرف حكيمي” بالإضافة إلى اللاعبين الذين ينشطون في صفوف الفريق حاليًا أمثال “فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو وفيديريكو فالفيردي وإبراهيم دياز”.