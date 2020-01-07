نتيجة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

تلعب اليوم مباراة الذهاب من ديربي مدينة مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إطار نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق مباراة الذهاب على ملعب أولدترافورد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

تستعد جماهير الكرة الإنجليزية لمشاهدة الديربي الثاني لهذا الموسم، بعدما انتهى ديربي الذهاب في الدوري بتفوق اليونايتد على ملعب الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يدفع كلا المدربين بالتشكيلة الأساسية في المباراة، وعلى الرغم من أن ترتيب تلك البطولة هو الثالث بعد الدوري وكأس الاتحاد، إلا أن إقصاء الجار من أي بطولة كأس بمثابة بطولة كبرى داخل المدينة.

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اليونايتد لا يمر بظروف مثالية، بعدما سقط في فخ الخسارة على ملعب واتفورد بآخر جولات البريميرليج، ثم اضطر للاحتكام إلى مباراة إعادة ضد وولفرهامبتون بكأس الاتحاد.

أما السيتي فتحسنت وضعيته بعض الشيء منذ الخسارة على يد الذئاب، وحقق السكاي بلوز انتصاراين بالدوري ضد إيفرتون وليستر سيتي، وآخر بكأس الاتحاد برباعية في شباك بورت فايل.

مباراة العودة لحساب الدور ذاته سوف تقام على ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، يوم الأربعاء الموافق 29-1-2020.

يذكر أن آخر ستة لقاءات بين الفريقين شهدت ندية وتوازن في النتائج، فاز السيتي في ثلاثة لقاءات وفاز اليونايتد في ثلاث مباريات، وترجع آخر مباراة بينهما في كأس الرابطة للدور ثمن النهائي من عام 2016، والتي تفوق فيها اليونايتد بهدف دون رد.