نتيجة مباراة بيراميدز والاسماعيلي فى الدوري المصري

يحل نادي الاسماعيلي ضيفاً على نظيره بيراميدز، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، فى منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
تنطلق مباراة بيراميدز والاسماعيلي مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.
يدخل الفريق السماوى المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية، بينما تعادل الدراويش مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار مباريات نفس الجولة.
ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.
فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.
ويعود آخر لقاء جمع بين الاسماعيلي وبيراميدز الى يوم 6-4-2019 على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 28 الموسم الماضي، والذي شهد فوز بيراميدز بنتيجة 3/1.
ومن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورتس مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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