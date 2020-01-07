ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي هوفنهايم الألماني يقترب من ضم مؤنس دبور، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني.
وحسب ما أوردت مجلة “كيكر” في تقريرها، فإنه من المنتظر أن تبلغ تكاليف صفقة المهاجم الإسرائيلي الدولي نحو 12 مليون يورو.
وأضافت المجلة أنه من المنتظر أن ينضم دابور27/ عاماً/ إلى المعسكر التدريبي للفريق الألماني في ماربيلا والذي يقوده المدير الفني الفريد شرويدر.
كان دابور قد أنتقل من سالزبورج إلى إشبيلية في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع النادي الإسباني سوى في مباراتين فقط في الدور الأول من الدوري الإسباني.
أوجسبورج “نهاية مؤقتة” لمعاناة كوبيل مع هوفنهايم
هانوفر يستعير مدافع هوفنهايم لنهاية الموسم
هوفنهايم يُعير أحد لاعبيه التعساء لبطل البرازيل
كانت هذه تفاصيل خبر هوفنهايم يقدم عرضًا جادًا لشراء مهاجم إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.