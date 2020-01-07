اخبار الرياضه

هوفنهايم يقدم عرضًا جادًا لشراء مهاجم إشبيلية

0 نشر
محمد ماهر 0 تبليغ

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي هوفنهايم الألماني يقترب من ضم مؤنس دبور، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني.

وحسب ما أوردت مجلة “كيكر” في تقريرها، فإنه من المنتظر أن تبلغ تكاليف صفقة المهاجم الإسرائيلي الدولي نحو 12 مليون يورو.

وأضافت المجلة أنه من المنتظر أن ينضم دابور27/ عاماً/ إلى المعسكر التدريبي للفريق الألماني في ماربيلا والذي يقوده المدير الفني الفريد شرويدر.

كان دابور قد أنتقل من سالزبورج إلى إشبيلية في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع النادي الإسباني سوى في مباراتين فقط في الدور الأول من .

أوجسبورج “نهاية مؤقتة” لمعاناة كوبيل مع هوفنهايم

Advertisements

هانوفر يستعير مدافع هوفنهايم لنهاية الموسم

هوفنهايم يُعير أحد لاعبيه التعساء لبطل البرازيل

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوفنهايم يقدم عرضًا جادًا لشراء مهاجم إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا