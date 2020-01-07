هوفنهايم يقدم عرضًا جادًا لشراء مهاجم إشبيلية

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي هوفنهايم الألماني يقترب من ضم مؤنس دبور، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني.

وحسب ما أوردت مجلة “كيكر” في تقريرها، فإنه من المنتظر أن تبلغ تكاليف صفقة المهاجم الإسرائيلي الدولي نحو 12 مليون يورو.

وأضافت المجلة أنه من المنتظر أن ينضم دابور27/ عاماً/ إلى المعسكر التدريبي للفريق الألماني في ماربيلا والذي يقوده المدير الفني الفريد شرويدر.

كان دابور قد أنتقل من سالزبورج إلى إشبيلية في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع النادي الإسباني سوى في مباراتين فقط في الدور الأول من الدوري الإسباني.

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