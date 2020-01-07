نتيجة مباراة العربي والكويت فى نهائي كأس ولي العهد الكويتي

يترقب عشاق كرة القدم فى الكويت، المباراة القوية التي ستجمع بين العربي الكويتي والكويت الكويتي، فى احدى اهم مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 على ملعب جابر الأحمد الدولي، وذلك فى نهائي كأس ولي العد الكويتي.

تنطلق مباراة العربي والكويت فى نهائي كأس ولي العهد عصر اليوم فى تمام الساعة 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت مكة، 14:45 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي العربي اللقاء وفي جعبته 7 ألقاب يسعى لزيادتها إلى ثمانية، في حين يريد الكويت الحفاظ على لقبه المتوج به من الموسم المنقضي والوصول إلى كأسه الثامنة أيضاً، حيث يتساوى مع العربي في نفس رصيد الألقاب.

الفريق العرباوي خلال مشواره لنهائي البطولة، قدم مستويات رائعة للغاية، حيث أقصى القادسية في الدور التمهيدي بركلات الترجيح 7-6، ثم فاز على برقان في ربع النهائي 3-1، وفي نصف النهائي تخطى فريق النصر بهدف دون رد.

بينما فريق الكويت بدأ من الدور ربع النهائي، حيث لم يشارك في الدور التمهيدي كونه بطل النسخة الماضية، وتغلب على فريق اليرموك بهدفين دون رد، وفي نصف النهائي فاز على خيطان بنفس النتيجة.

المباراة ستشهد أيضا صراعاً من نوع آخر خارج الخطوط بين المدربين، البوسني داركو، مدرب العربي، الذي يسعى للفوز بأول بطولة بعد توليه المسؤولية بنحو 3 أشهر، حيث كان تم تصعيده لتدريب الفريق الأول من فريق تحت 20 سنة بعد إقالة الإسباني خوان مارتينيز، في حين يمني وليد نصار نفسه بتثبيت أقدامه مع الكويت بعد مرور أسبوعين على توليه المهمة الفنية للفريق.

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تاريخ المواجهات..

واجه فريق العربي، فريق الكويت في كأس سمو ولي العهد في 13 مباراة، فاز العربي في 4 مباريات، بينما تغلب الكويت في 6 لقاءات، وحسم التعادل بينهما في 3 مباريات.

تقابل الفريقان في نهائي المسابقة 3 مرات من قبل في عام 2003، حيث فاز الكويت على العربي بثلاثية نظيفة

وفي عام 2010 فاز الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح.

وتغلب العربي على الكويت في عام 2014 بنتيجة 4-2.

يذكر ان أخر مباراة جمعت بين العربي والكويت، كانت في الدوري وحسمها الكويت بنتيجة 3-0، بينما التقى الفريقان في كأس الاتحاد وتغلب العربي بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله، ويذكر أن نهائي النسخة الماضية جمع بين الكويت والقادسية وفاز الكويت 1-0،

تذاع مباراة العربي والكويت فى نهائي كأس ولي العهد على قناة الكويت الرياضية، وعلى قناة فوتبول.