اونلاين | يلا شوت| بث مباشر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. Live

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بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي ضمن اطار مباريات الجولة 13، والتي تشهد لقاء جماهيري كبير بين الهلال والأهلي، ويسعى الفريقين للفوز لملاحقة نادي النصر المُتصدر ولكن هناك مباريات مؤجلة للهلال، ومباراة للأهلي ويدخل نادي الهلال المباراة برصيد 24 نقطة ويدخل النادي الأهلي برصيد 23 نقطة ويمتلك نادي النصر المُتصدر 29 نقطة في المركز الأول ولكن لعب مباراتين أكثر من نادي الهلال.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي في الجولة 13، والتي يستضيفها ملعب استاد جامعة الملك سعود في حضور جماهيري كبير في مباريات الديربي التي تشهد الحماس الكبير في الميدان وفي المدرجات على المستوى الجماهيري.

بطاقة مباراة الهلال والأهلي

البطولة الدوري السعودي

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الجولة الأسبوع 11

موعد المباراة 07-01-2020

توقيت المباراة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله السعودية الرياضية 1

معلق المباراة فهد العتيبي

ملعب المباراة استاد جامعة الملك سعود

إليكم بث مباشر مباراة الهلال والأهلي مُقدماً لكم عبر يلا شوت الناقل لمباريات الدوري السعودي عبر قناة السعودية الرياضية الناقلة للدوري السعودي، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والأهلي عبر القناة الثانية بأعلى جودة: