اونلاين | كول كورة ALHilal live مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر هدف جوميز في الدقيقة الأولى

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تابع البث الحي والمباشر لمبارة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 7 يناير YALLA SHOOT PLUS

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متابعة الأهلي والهلال اليوم KSA LIVE في الدوري السعودي، مواجهة محتدمة من رزفان لوشيسكو مدرب الهلال وكريستيان جروس مدرب أهلي جدة.

يستضيف الهلال بملعبه في جامعة الملك سعود، فريق أهلي جدة في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير.

تبدأ مباراة الهلال والأهلي على الهواء مباشرة في الأوقات التالية: السابعة مساء 19:00 بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وسوريا والعراق والكويت، التاسعة مساء 21:00 بتوقيت الإمارات، الخامسة مساء 17:00 بتوقيت جرينتش، السادسة مساء 18:00 بتوقيت تونس والجزائر، وتنقل على قناة KSA SPORTS HD 1.

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