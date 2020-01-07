اونلاين | قناة ksa المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي Dawriyy al-Muḥtarifayni as-Suʿūdī

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة ksa المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي Dawriyy al-Muḥtarifayni as-Suʿūdī والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الهلال مع النادي الأهلي والتي ستقام اليوم الثلاثاء 7 يناير KOORA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين GOAL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في نهاية المواجهة السعودية القوية.

كورة لايف وسوف تقام تلك المباراة بين النادي الأهلي ونادي الهلال في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

يلا شوت بلس ويسعى المدرب السويسري كريستيان جروس لتحقيق الفوز على فريق الهلال من أجل تقليل الفارق بينه وبين النصر المتصدر KOORA STAR وأيضاً الهلال الذي يطارد الصدارة في المباريات الأخيرة بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية والتي كانت في قطر والتي فاز بها فريق ليفربول الإنجليزي على حساب فريق فلامينجو البرازيلي YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وقرر يوسف البلايلي لاعب النادي الأهلي عدم حضور حفل الافضل في الاتحاد الافريقي والذي يقام كل سنة من أجل معرفة الافضل لي القارة السمراء KOORAHD بالرغم من ترشحه في قائمة الافضل داخل القارة بجانب طارق حامد لاعب نادي الزمالك وانيس البدري لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي KOORA STAR.