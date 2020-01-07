اونلاين | هدف الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 المؤجلة في الدوري السعودي يلا شوت بلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 المؤجلة في الدوري السعودي يلا شوت بلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر KORA LIVE لمباراة القمة النارية بين الأهلي والهلال مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سليمان (الدوري السعودي للمحترفين)، تابع البث المباشر لمباريات الكرة السعودية حصريًا بدون تقطيع علي رابط شغال KORA ONLINE.

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تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بينما يتواجد الفريق الأهلاوي بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة لمواصلة الزحف خلف النصر على قمة ترتيب البطولة برصيد 29 نقطة.

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