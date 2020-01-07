اونلاين | KSA Live| مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت مباشر PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KSA Live| مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت مباشر PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الهلال بث مباشر الهلال ضد الأهلي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الهلال يلا شووت كورة أونلاين دوري بلس حصري، ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره العدالة، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي.

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وعلى الجانب الأخر سقط الأهلي، أمام الأهلي، بهدف نظيف، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الهلال الهلال ضد الأهلي في كأس العالم للأندية:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال ضد الأهلي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، يلا شوت Yalla Shootمباراة الهلال ضد الأهلي، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة الهلال بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الأهلي:-

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من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، فيما سيضع الثنائي جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهما سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف

خط الهجوم: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الهلال:-

من المنتظر أن يبدأ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس دي ليما، وعبدالباسط هندي، ومحمد الخبراني، وسعيد المولد، فيما يأتي ألفيس ساريتش، وجوزيف دي سوزا في قلب الميدان، وأمامهم يوسف البلايلي، وحسين المقهوي، وعبدالفتاح عسيري، وسيقود خد الهجوم عمر السومة.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: عمر السومة

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