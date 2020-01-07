اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر رابط ماتش yallalive يلا شوت PLUS رابط الهلال قناة مفتوحة

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ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي أهلي جدة في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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