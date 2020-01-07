اونلاين | لايف Star .. رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت Yalla shoot الاسطورة بث مباشر الهلال والأهلي HQ

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عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الازرق والراقي انتم على موعد لحضور قمة كلاسيكو الجولة الـ 11 بين الهلال والاهلي في العاصمة السعودية الرياض ” الجولة المؤجلة” حيث تقام بتاريخ السابع من يناير الجاري، مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الكلاسيكو المؤجل ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وللتعرف على تفاصيل حضور ومشاهدة مباراة الاهلي والاهلي والتعرف على الموعد والتوقيت والقناة الناقلة فاننا ننشرها لكم كالتالي :-

موعد مباراة الاهلي والهلال

تشهد ارضية استاد جامعة الملك سعود بالرياض مجريات مواجهة مباراة قمة كلاسيكو دوري المحترفين المقبلة بين الاهلي والهلال في تاريخ الثلاثاء 7 يناير 2020 الموافق لـ 12 جمادى الاولى 1441 , وبدء البث المباشر عند الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت الرياض , عند الساعة الـ 5:00 مساءً بتوقيت GM

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القناة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال

بحسب ماتم نقله عبر وسائل التوصال الاجتماعي والقنوات اليراضية السرمية والمواقع الالكترونية , فقد تقرر ان يتم نقل لقاء الكلاسيكو بين الاهلي والهلال المقام في الرياض في اطار منافسات الجولة الـ 11 عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية وتحديداً على قناة ksa sport 1 على البث المباشر عند توقيت المباراة الرسمي ويسبقه الاستديو التحليلي .

كما ولقد تناقلت الاخبار الاولية الرياضية حول معلقي مباراة الاهلي والهلال القادمة , فسوف يتولى التعليق على مجريات المواجهة كلاً من المعلق الرياضي فهد العتيبي والمعلق جعفر الصليح .