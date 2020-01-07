اونلاين | دوري بلس .. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر لايف اليوم الثلاثاء 7-1-2020 DAWRI PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس .. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر لايف اليوم الثلاثاء 7-1-2020 DAWRI PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الهلال والأهلي على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود ضمن مواجهات الدوري السعودي.

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 23 نقاط.

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موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم

تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت القاهرة، و 08:00 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

تذاع مباراة الهلال والأهلي على قناة Ksa sports HD1 ضمن منافسات الدوري السعودي، بتعليق فهد العتيبي.