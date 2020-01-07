اونلاين | watch ksa| مشاهدة مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي بث مباشر Yalla Al Hilal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch ksa| مشاهدة مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي بث مباشر Yalla Al Hilal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض من أجل مشاهدة مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي والتي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات .

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 23 نقطة ويتربع النصر على الصدارة برصيد 29 نقطة .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي ..

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم الثلاثاء عبر قناتي KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح و KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي .

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في المباراة :

" محمد العويس - لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد - ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا - يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - عمر السومة ".

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في المباراة :

" عبد الله المعيوف ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك - جوستافو كويار - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو ".

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي :