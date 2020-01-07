اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 في الدوري المصري ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 في الدوري المصري ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف بيراميدز نظيره الاسماعيلى مساء الثلاثاء على ملعبه فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر الدورى المحلى، ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 14، فيما يحتل الإسماعيلى الذى رفع دعوى قضائية لإلزام الجبلاية بتطبيق الفار المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11

لقاءات الفريقان وصلت إلى 6 مباريات ، وخلالهم فاز الدراويش فى 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر مثلها ، وسجل الفريق الأصفر فى شباك بيراميدز 13 أهداف وعليه 6 أهداف.

المباريات بالتفصيل على النحو التالى …

* موسم 2014-2015

-المباراة الأولى

الدور الأول .. الاثنين 8 ديسمبر 2014 وأقيم اللقاء على ملعب الاسيوطى سبورت وانتهى بفوز الاسماعيلى 2/1 أحرز للاسماعيلى جون انطوى وحسنى عبد ربه وللأسيوطي (أدامز تيدى).

-النتيجة الأكبر

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الدور الثاني .. الأحد 17 مايو 2015 وأقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى بفوز الاسماعيلى 5/1 أحرز للاسماعيلى ايمانويل بناهينى ثلاثة أهداف (هاتريك) وشكري نجيب وعمرو السوليه وللأسيوطي (بيراميدز) أدامز تيدى

* موسم 2017-2018

الدور الأول .. السبت 23 سبتمبر 2017 وأقيم اللقاء على ملعب الاسيوطى سبورت وانتهى بفوز الاسماعيلى 2/0 أحرز للاسماعيلى دييجو كالديرون (هدفين) .

الدور الثانى .. الاثنين 22 من يناير 2018 وأقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى بالتعادل الايجابى 1/1 أحرز للأسيوطى (بيراميدز) محمد رزق فى الدقيقة 39 وتعادل حسنى عبد ربه فى الدقيقة 45 +2

* موسم 2018-2019

الدور الاول .. الثلاثاء 19 أكتوبر 2018 وأقيم اللقاء على ستاد الإسماعيلية وانتهى بفوز الاسماعيلى أمام الفريق بمسماه الجديد 2/0 أحرز الاهداف محمود متولى فى الدقيقة 6 ولسعد الجزيرى د69 من ركلة جزاء.

الدور الثانى .. 6 أبريل 2019 واقيم اللقاء على ملعب الدفاع الجوى وانتهى بخسارة الدراويش بثلاثة أهداف لهدف من توقيع محمود متولى.

ولعب 18 لاعبا بقميص الإسماعيلى وبيراميدز “بمسماه القديم والحالى” وهم: محمد الجيلانى وأيمن المحمدى وشريف مدحت (حارس مرمى) وأحمد سعيد “أوكا” وعبد الله الشحات وبنسون شيلونجو وعفروتو ومهند لاشين ومحمد فتحى وعمر فتحى “سافيولا” وسليم عبد الخالق ومحمود أبوجودة وعلى جبر وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وطارق طه وأحمد على وجون انطوى.