رياضة | 6 مدربين رحلوا عن البريميرليج بعد 21 جولة (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مدربين رحلوا عن البريميرليج بعد 21 جولة (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت الجولة الـ22 من البداية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبدأ تلك الجولة يوم الجمعة المقبل بمباراة فريق شيفيلد يونايتد ضد فريق وست هام يونايتد على ملعب فريق شيفيلد الصاعد هذا الموسم إلى البريمرليج.

وشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم إقالة 6 مدربين حتى الآن من مناصبهم خلال 21 أسبوع في البريميرليج، وكان فريق واتفورد صاحب النصيب الأكبر في تغير المدربين، حيث رحل عنه مدربين منذ بداية هذا الموسم.

وجاءت أسماء المدربين الذين رحلوا عن أنديتهم في البريميرليج كالتالي :-

• خافي جارسيا (واتفورد).

• ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).

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• أوناي إيمري (أرسنال).

• كيكي سانشيز فلوريس (واتفورد).

• ماركو سيلفا (إيفرتون).

• مانويل بيلجريني (ويست هام).

وتولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فريق توتنهام خلفا لماوريسيو بوتشيتينو، بينما جاء ديفيد مويس بدلا من بيلجريني كمدربا لفريق وست هام يونايتد، وأيضا تعاقد فريق أرسنال مع ميكيل ارتيتا بعد رحيله عن منصب المدرب العام مع بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.