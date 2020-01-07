رياضة | الكشف عن الجوائز المالية لبطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن الجوائز المالية لبطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن جوائز بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة في المملكة العربية السعودية والمشارك بها الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشرت صحيفة الماركا الإسباني عن جوائز بطولة السوبر الإسباني وجاءت كالتالي:

ــ كل فريق مُسافر سوف يحصل على 800 الف يورو

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ــ الفريق الواصل للنهائي سوف يحصل على 1.4 مليون يورو

ــ الفريق الفائز بالبطولة سوف يحصل على 2 مليون يورو

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا يوم الأربعاء فيما سيواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وسيتقابل الفائز من اللقاء الأول مع الفائز من اللقاء الثاني يوم الاحد في المباراة النهائية والتي من المتوقع أن تشهد حضور جماهير رهيب في المملكة.