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رياضة | الكشف عن الجوائز المالية لبطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن جوائز بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة في المملكة العربية السعودية والمشارك بها الرباعي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشرت صحيفة الماركا الإسباني عن جوائز بطولة السوبر الإسباني وجاءت كالتالي:

ــ كل فريق مُسافر سوف يحصل على 800 الف يورو

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ــ الفريق الواصل للنهائي سوف يحصل على 1.4 مليون يورو

ــ الفريق الفائز بالبطولة سوف يحصل على 2 مليون يورو

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا يوم الأربعاء فيما سيواجه نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وسيتقابل الفائز من اللقاء الأول مع الفائز من اللقاء الثاني يوم الاحد في المباراة النهائية والتي من المتوقع أن تشهد حضور جماهير رهيب في المملكة.

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