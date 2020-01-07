رياضة | بث مباشر الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام نظيره، الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

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وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الأهلي:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- حافظ- ياسر الشهراني - محمد البريك - الجحفلي - جوستافو كويار - سالم الدوسري - سلمان الفرج- كارلوس إدواردو- جوميز - كاريلو.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثلاثة وخسر في واحدة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في مبارتين وخسر 3 مواجهات.