رياضة | برشلونة يرصد صفقة جديدة من البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد صفقة جديدة من البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير رياضية، أن نادي برشلونة أجرى تحركات بخصوص ضم لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي، ماتيوس فرنانديس، (21 عاماً)، والذي يعد أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم البرازيلية.

كان ماتيوس استهل مشواره مع الفريق الأول لبوتافوغو في 2016، قبل أن ينتقل أوائل العام الماضي لصفوف بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2023.

ولعب ماتيوس مع بوتافوغو 76 مباراة بين 2016 و2018، سجل خلالها هدفين، وصنع مثليهما، ولعب مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري سجل فيها هدفاً، وارتدى قميص منتخب بلاده تحت (17 عاماً)، وتحت (20 عاماً).