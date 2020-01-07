رياضة | القومي يفوز على اتحاد الشرطة استعداداً لبشتيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يفوز على اتحاد الشرطة استعداداً لبشتيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي في تحقيق الفوز بهدف، على نظيره فريق اتحاد الشرطة، في المباراة الودية اقيمت اليوم بملعب نادي الشرطة بالعباسية.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد الرحمن عادل لاعب القومي.

وأبدى المدير الفني للفريق أحمد رضوان رضاه عن أداء الفريق، وقام باشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم البدني والفني، واختيار التشكيلة المناسبة للفريق فى المباريات المقبلة.

Advertisements

ويستعد القومي لمواجهة بشتيل السبت المقبل بملعب نادي مياه القاهرة.

ويحتل القومي المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة يوم السبت المقبل.

بينما يستضيف الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة فريق مصر للتأمين صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة في الثامن عشر من الشهر الجاري على ملعب الشرطة بالعباسية.