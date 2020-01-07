رياضة | دمنهور يتعادل مع مركز شباب الحمام ويواجه الاتحاد ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعادل مع مركز شباب الحمام ويواجه الاتحاد ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، على ملعبه، مع نظيره، فريق مركز شباب الحمام، بدون أهداف، خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم، استعداداً للدور الثاني من القسمين الثاني والثالث.

وخلال المباراة حرص الجهاز الفنى لدمنهور بقيادة كمال فريد، على إشراك العديد من العناصر بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابات،, كما شارك خلال المباراة جميع اللاعبين وتجربة عدد من البدلاء وبعض الناشئين.

وحرص كمال فريد المدير الفنى لدمنهور علي التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال الفترة السابقة

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وكان فريق دمنهور، قد فاز أمس، على فريق النصر السكندري بخمسة أهداف، استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بالمجموعة الثالثة من دورى القسم الثاني.

ويواجه الفريق البحرواي نظيره فريق الإتحاد السكندري يوم السبت المقبل بملعب نادي الأتحاد السكندري في اطار خوض عدد من التجارب الودية استعدادا لملاقاة بلدية المحلة ضمن منافسات الدور الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

يذكر أن مسئولى نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله وبالتنسيق مع الجهازالفنى للفريق بقيادة كمال فريد قد نجحوا فى التعاقد مع فاروق عطية مهاجم الإنتاج الحربي ووادي دجلة، في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.