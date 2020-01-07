رياضة | إخفاء عقود وضغط للتجديد..."الخليج 365 الرياضي" ينفرد بأسباب استبعاد حارس طنطا من مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخفاء عقود وضغط للتجديد..."الخليج 365 الرياضي" ينفرد بأسباب استبعاد حارس طنطا من مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، مشاركة إسلام طارق حارس مرمى الفريق، في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري العام.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل فريق أبناء السيد البدوي، أن عدم مشاركة حارس الفريق جاء بتعليمات من مجلس الإدارة، للضغط على اللاعب من أجل تجديد تعاقده.

وأضاف المصدر: " النادي يحاول بكل الطُرق الضغط على حارسه، من أجل الاستمرار داخل الفريق، رغم العروض المقدمة له، والتي يرفض مجلس الإدارة مناقشتها أو عرضها على الحارس، لحسم أمره".

وتابع: "اللاعب يتبقى له في عقده 6 أشهر ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي بشكل مجاني دون الرجوع إلى ناديه، وهو ما يجعل إدارة النادي تتعامل مع الأمر بشكل غير إحترافي".

وأكمل: "اللاعب لم يدعي الإصابة كما أُثير من بعض أعضاء المجلس، وطالب بالمشاركة كحق أصيل، وهو ما رفضه الجهاز الفني، وقرر استبعاده بشكل رسمي من المباراة دون أي أسباب مُقنعة".

وزاد: "هناك ثلاث عروض تلقاها اللاعب خلال الفترة السابقة، وتحديدًا منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وهم التعاون السعودي والاتحاد السكندري وسموحة، والنادي رفض مناقشتها وأخفاها عن اللاعب بالرغم من أحقيته في التوقيع فيما بعد".

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واستطرد: "إسلام طارق يرفض بشكل جادي تجديد تعاقده مع النادي، ولن يقبل بأي عرض من جانب ناديه واتخذ قرار الرحيل بشكل رسمي، إلا أنه سيستمر في التدريبات حتى أخر لحظة في تعاقده".

وأردف: " ما أغضب اللاعب أكثر هو التصريحات التي أدلى بها بعض من أفراد الجهاز الفني والإدارة، بأن استبعاد اللاعب من مباراة الزمالك، جاء بسبب تعرضه للإصابة، وهذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، واللاعب كان يشارك في التدريبات حتى موعد إعلان قائمة المباراة".

واختتم: "اللاعب تحت أمر نادي طنطا حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، وعلى أتم الاستعداد للمشاركة في التدريبات والمباريات، إلا أنه لن يجدد وهذا قرار لا رجعة فيه من جانب اللاعب".

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، عن تلقى طارق، عدة عروض خارجية وداخلية أبرزها التعاون السعودي، والذي فتح خطوط اتصال مع اللاعب لمعرفة رأيه في الاحتراف بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد إسلام طارق مع طنطا، بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى مواسم ناجحة مع فريقه ساهم خلالها في الصعود للدوري الممتاز في مرتين.

وكان طنطا، تعرض الهزيمة من الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة بالمباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.