رياضة | تشكيل الهلال الرسمي ضد الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الهلال الرسمي ضد الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف.

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خط الدفاع : عبد الله حافظ - الجحفلي - محمد البريك - ياسر الشهراني.

خط الوسط : كويلار - سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري - أندريه كاريلو.

خط الهجوم : جوميز.

ويحل فريق الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.