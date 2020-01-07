رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر KSA SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر KSA SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي السعودي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق الهلال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ياسر المسيليم.

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