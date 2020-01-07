رياضة | رسمياً .. ناصر ملوي يتعاقد مع لاعبان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. ناصر ملوي يتعاقد مع لاعبان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى برئاسة أحمد الصواف فى ضم اللاعب حسام حسن ذكى لاعب نادى سوهاج إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة .

ويذكر أن اللاعب حسام حسن يلعب في مركز رأس الحربة، ويتميز بالسرعة، والقوة، ويعد من أبرز اللاعبين الهدّافين في الصعيد، حيث لعب لأندية المنيا بقطاع الناشئين ثم ناصر الفكرية ثم نادى سوهاج، ثم تعاقد مع ناصر ملوى لمدة نصف موسم .

وأكد حسام حسن أنه فضّل الإنتقال لناصر ملوى لأنه من الفرق الكبيرة في الصعيد ومن الفرق المنافسة على الصعود هذا الموسم، حيث كان هناك العديد من الفرق التى صارعت على ضمى خلال فترة الانتقالات الشتوية لكنى فضلت ناصر ملوى لتحقيق هدف الصعود معه، متمنيا تحقيق طموح جماهير ناصر ملوى للعودة للممتاز ب هذا الموسم.

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كما استطاع مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى فى التعاقد مع اللاعب حاتم سلامة لاعب بلبيس السابق لضمه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق يلعب حاتم سلامة فى مركز الهاف اليمين من مواليد 95 لعب لأندية الواليدية ونادى بلبيس تعاقد مع ناصر ملوى لمدة موسم ونصف .

وأكد سلامة أنه سعيد بانضمامه إلى فريق مركز شباب ناصر ملوى لكونه نادى كبير، وأن هدفه معه الصعود إلى دورى الممتاز "ب" خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حاتم أنه كانت هناك مفاوضات كثيرة من أندية ابوتيج وناصر الفكرية والوليدية، لكنة فضّل أن أكون بين صفوف ناصر ملوى، متمنيا ان يكون إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.