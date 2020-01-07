رياضة | رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بلدية المحلة في التعاقد مع محمود صلاح مهاجم طنطا لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة في إولى صفقات يناير لتدعيم الفريق المحلاوي، من أجل المنافسة على الصعود للممتاز.

وكان اللاعب قد حضر اليوم برفقة وكيلة عمرو غنيم وتم الأجتماع مع رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة ومصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة للاتفاق على بعض الأمور في التعاقد وقام اللاعب بتوقيع عقود إنضمامة لبلدية المحلة.

الجدير بالذكر أن محمود صلاح يجيد في جميع مراكز خط الوسط المهاجم ويلعب كرأس حربة في كثير من الأحيان.

ويعتبر محمود صلاح أحد إفرازات قطاع الناشئين ببلدية المحلة وإنتقل في صفقة كبيرة إلي النادي الأهلي عام ٢٠١١ بمبلغ اقترب من المليون جنية ولعب صلاح لإندية السويس والترسانه و سمنود وكفر الشيخ وطنطا وأحرز مع كفر الشيخ في الموسم الماضي ١٧ هدف ويبلغ من العمر ٢٩عام.

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ويتبقي لبلدية المحلة ثلاثة أماكن أخرى في قائمة الفريق من أجل تدعمها خلال إنتقالات يناير.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة قد تعاقد في بداية الموسم مع ١٠ لاعبين لتدعيم صفوفه وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة

ويحتل الفريق المركز الخامس في المجموعة برصيد ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة.