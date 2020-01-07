رياضة | إدارة قنا تحتفل بعيد ميلاد أحمد تاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة قنا تحتفل بعيد ميلاد أحمد تاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مجلس إدارة نادي قنا، برئاسة أشرف سعد، بعيد ميلاد مدرب فريق الكرة بالنادي احمد تاج، جاء ذلك أثناء تدريب فريق الكرة اليوم الثلاثاء، استعدادا لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث.

يذكر ان فريق نادي قنا، انهي منافسات الدور الاول، متربعا على قمة المجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، برصيد 25 نقطة، ويسعد لمواجهة مكة المكرمة بمستهل الدور الثاني، والمقرر انطلاقه السبت المقبل.

كان فريق قنا، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، خاض مباراة ودية مساء امس، أمام فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.