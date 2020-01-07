رياضة | ماني يختار "الملوخية" قبل حفل الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يختار "الملوخية" قبل حفل الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن جانبه قال "الشيف خالد" في فندق إقامة النجم ساديو مانى، فى تصريح خاص لـ"لفجر الرياضي" أن اللاعب طلب أن يكون الطبق الرئيسي على مائدة الغداء" ارينتال وملوخية"، موضحًا أنه كان حريص كل الحرص على تزوق الأكلات المصرية الشعبية.
وحرص نجم فريق ليفربول السنغالى ساديو مانى، على التقاط بعض الصور التذكارية مع بعض العاملين والشيفات بمقر إقامته وإقامة حفل الكاف التى تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءا وسط تجهيزات على أعلى مستوى.
ووصل مساء أمس الاثنين نجم فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني على متن طائرة خاصة، إلى مطار الغردقة استعدادًا للمشاركة في حفل الكاف لاختيار الأفضل في إفريقيا.
وأكد مصدر خاص بمطار الغردقة أن السنغالي ساديو ماني وصل على متن الطائرة الخاصة منفردًا وليس بصحبته صلاح ومحرز، لافتًا إلى أن ماني اتجه إلى منتجع الجونه لإجراء بعض التدريبات الخاصة وقضاء بعض الوقت هناك.
وذكرت مصادر مطلعة باللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا 2019 أنه من المتوقع غياب الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حضور الحفل، المقرر إقامته اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة.
وهناك تأكيدات عن غياب "محرز" بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، إذ رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل.