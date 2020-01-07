رياضة | ماني يختار "الملوخية" قبل حفل الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يختار "الملوخية" قبل حفل الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل "موقع الخليج 365 " على مينو الغذاء لنجم فريق ليفربول بول ساديو مانى، الذى تناوله في محل إقامته بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة لحضوره حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف 2019 بالغردقة.

ومن جانبه قال "الشيف خالد" في فندق إقامة النجم ساديو مانى، فى تصريح خاص لـ"لفجر الرياضي" أن اللاعب طلب أن يكون الطبق الرئيسي على مائدة الغداء" ارينتال وملوخية"، موضحًا أنه كان حريص كل الحرص على تزوق الأكلات المصرية الشعبية.

وحرص نجم فريق ليفربول السنغالى ساديو مانى، على التقاط بعض الصور التذكارية مع بعض العاملين والشيفات بمقر إقامته وإقامة حفل الكاف التى تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءا وسط تجهيزات على أعلى مستوى. ووصل مساء أمس الاثنين نجم فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني على متن طائرة خاصة، إلى مطار الغردقة استعدادًا للمشاركة في حفل الكاف لاختيار الأفضل في إفريقيا. Advertisements