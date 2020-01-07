رياضة | طنطا يفسخ تعاقده مع ثنائي الفريق بالتراضي وإعارة صلاح للبلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يفسخ تعاقده مع ثنائي الفريق بالتراضي وإعارة صلاح للبلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، تعاقده مع ثنائي الفريق خالد جمال وباسم عبدالعزيز، بالتراضي ، وذلك لرغبة الثلاثي في الرحيل خلال فترة الإنتقالات الجارية.

كما وافق الجهاز الفني لأبناء السيد البدوي علي إعارة اللاعب محمود صلاح إلي بلدية المحلة ، وذلك لمدة ستة شهور خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاريه.

و وافق النادي أيضا علي اعارة اللاعب محمود صلاح الي نادي بلدية المحلة في القسم الثاني،

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وتم قيد محمد اسعد ضمن قائمة الفريق عقب تعافيه تماما من عملية الرباط الصليبى وتأهيله حيث أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق.

وخاطب طنطا الاتحاد المصرى لكرة القدم باستعجال البطاقة المؤقتة للمهاجم الكينى جون افيرى ، بعد رفض الاتحاد الكينى منح البطاقة لاتحاد المصرى

يذكر إن نادي طنطا يستعد لمواجهة الأهلي ، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في مباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب الأخير في القاهرة يوم 15 يناير الجاري في تمام السابعة والنصف مساءا.