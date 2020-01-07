رياضة | مرتضى منصور: رفضت عرضا خياليا من تركيا لضم محمود علاء لأنها تعادى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: رفضت عرضا خياليا من تركيا لضم محمود علاء لأنها تعادى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على كشف مفاجأة مدوية اليوم الثلاثاء، بعدما أكد أنه تلقى عرضا خياليا من أحد أندية الدوري التركي لضم محمود علاء قلب دفاع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مرتضى منصور، أن نادى الزمالك رفض العرض دون تردد، مؤكدًا أنه سيرفض أى عرض تركى ولو كان بملايين العالم.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك تصريحه، مشددًا على أنه لن يسمح بأن يلعب أى عنصر من عناصر نادى الزمالك فى إحدى الدول المعادية لمصر.

يذكر أن نادي الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 جولة من البطولة المصرية.