رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020.. مشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر مباراة الهلال والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020.. مشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر مباراة الهلال والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 1 / 2020 أبرزها مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي، ومواجهتي بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة أسوان ضد الجونة، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الإنتاج الحربي ضد المصري، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بيراميدز ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "ذهاب الدور نصف النهائي"

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.